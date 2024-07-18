На тлі масових підпалів авто в Одесі проведуть додаткові перевірки транспортних засобів, які використовуються військовими

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На тлі масових підпалів автомобілів в Одесі проведуть додаткові перевірки транспортних засобів, які використовуються військовими. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер під час брифінгу 18 липня.

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За словами Кіпера, є підозри, що не всі особи, які використовують ці автомобілі, є військовими. Деякі люди носять форму без знаків розпізнавання і просто катаються містом. У зв’язку з цим було видано розпорядження щодо перепровірки походження і призначення цих автомобілів. Також планується звернення до командуючих для автоматизації процесу та впорядкування використання транспорту в місті.

Останні підпали автомобілів, за словами очільника Одеської ОВА, є диверсійними акціями, спрямованими на дестабілізацію ситуації.

Комусь вигідно підпалити дві машини, щоб створити паніку. Як тільки машина загорілася, всі телеграм-канали вже про це повідомляють. Більшу частину інформації ми отримуємо саме з ворожих каналів. Ми знаємо, хто замовник цих підпалів, і працюємо над тим, щоб зупинити їхню діяльність. Наше завдання — забезпечити безпеку міста і регіону, — цитує «Інтент» посадовця.

Він додав, що слідчі та правоохоронні органи активно займаються розслідуванням інцидентів. Громадян закликали зберігати спокій і повідомляти про підозрілу діяльність відповідним службам.

Нещодавно у регіональному управлінні Сил ТрО «Південь» відреагували на масові підпали автомобілів військових в Одесі.

Минулого місяця Служба безпеки України та Національна поліція повідомили, що запобігли серії терактів в Одесі, затримавши в місті двох чоловіків, які працювали на федеральну службу безпеки російської федерації.

Раніше в Одесі правоохоронці затримали підлітків, яких завербували для диверсій російські спецслужби. Тепер юнакам загрожує до 15 років тюрми.

Через декілька днів в Одеської області поліцейські затримали підлітків, які за гроші підпалювали військовий транспорт ТЦК та СП.