В Луганську "прилетіло" по авіаучилищу, яке окупанти використовують як військову базу

https://racurs.ua/ua/n197450-v-lugansku-pryletilo-po-aviauchylyschu-yake-okupanty-vykorystovuut-yak-viyskovu-bazu.html

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Авіаучилище в Луганську, по якому 19 липня вранці «прилетіло», окупанти використовують як військову базу.

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Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, влучання відбулося в промисловому районі окупованого міста, де уздовж залізничних колій розміщені десятки ангарів та складів.

Які не використовуються за призначенням, але є дуже зручними для ремонту військової техніки та зберігання зброї, — зауважив Лисогор.

А ще постраждала власність місцевих колаборантів.

Як, наприклад, м’ясокомбінат Тетяни Молчанової. Яка, до речі, і досі має державні нагороди та звання Героя України — поки що… І це зовсім не заважає їй їздити до Москви та Петербургу на так звані виставки «досягнень народного господарства», пригощати вбивць м’ясними делікатесами, — додав начальник ОВА.

Уранці 19 липня в окупованому Луганську пролунало близько 10 вибухів. Диміло в районі Авіаційного училища.