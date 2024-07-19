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В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»
В ніч на 20 липня три години не вимикатимуть електроенергію — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n197464-v-nich-na-20-lypnya-try-godyny-ne-vymykatymut-elektroenergiu-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 20 липня, з 02.00 до 05.00 не застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
У решту доби графіки відключень застосовуватимуть так:
- з 13.00 до 24.00 діятимуть дві черги відключень;
- в інші години доби буде застосована одна черга відключень.
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