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В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

В ніч на 20 липня три години не вимикатимуть електроенергію — Укренерго

19 лип 2024, 19:37
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В Україні завтра, 20 липня, з 02.00 до 05.00 не застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

У решту доби графіки відключень застосовуватимуть так:

  • з 13.00 до 24.00 діятимуть дві черги відключень;
  • в інші години доби буде застосована одна черга відключень.

Джерело: Ракурс


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