Як проходить розслідування вбивства Фаріон, розповіли в Офісі генпрокурора

Ірина Фаріон, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n197490-yak-prohodyt-rozsliduvannya-vbyvstva-farion-rozpovily-v-ofisi-genprokurora.html

Ракурс

Ірина Фаріон, відома українська мовознавиця, вчора, 19 липня, померла внаслідок поранення після вчиненого на неї у Львові замаху.

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Сьогодні, 20 липня, заступник генпрокурора Антон Войтенко за дорученням генпрокурора взяв участь у нараді з міністром внутрішніх справ щодо розслідування вбивства Фаріон. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Під час наради обговорили результати першочергових заходів, спрямованих на встановлення та затримання нападника. З відповідною інформацією виступили заступники Голови Нацполу та СБУ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі:

відпрацьовуються версії, у тому числі умисне вбивство, повʼязане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої;

проводяться першочергові допити свідків — осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення;

проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативних-розшукових заходів, зокрема подворові та побудинкові обходи з метою отримання інформації, яка матиме значення для досудового розслідування;

встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства (на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця);

призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування триває, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Донька Фаріон Софія Семчишин на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що прощання з убитою розпочнеться 21 липня о 19.00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Наступного дня її поховають на Личаківському кладовищі.