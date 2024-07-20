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Ракурс
Ірина Фаріон, фото: Wikimedia Commons

Як проходить розслідування вбивства Фаріон, розповіли в Офісі генпрокурора

20 лип 2024, 16:09
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Ірина Фаріон, відома українська мовознавиця, вчора, 19 липня, померла внаслідок поранення після вчиненого на неї у Львові замаху.


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Сьогодні, 20 липня, заступник генпрокурора Антон Войтенко за дорученням генпрокурора взяв участь у нараді з міністром внутрішніх справ щодо розслідування вбивства Фаріон. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Під час наради обговорили результати першочергових заходів, спрямованих на встановлення та затримання нападника. З відповідною інформацією виступили заступники Голови Нацполу та СБУ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі:

  • відпрацьовуються версії, у тому числі умисне вбивство, повʼязане з професійною діяльністю та з активною громадянською позицією потерпілої;
  • проводяться першочергові допити свідків — осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення;
  • проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій та оперативних-розшукових заходів, зокрема подворові та побудинкові обходи з метою отримання інформації, яка матиме значення для досудового розслідування;
  • встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства (на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця);
  • призначено ряд необхідних криміналістичних експертиз.

Досудове розслідування триває, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Донька Фаріон Софія Семчишин на своїй Фейсбук-сторінці повідомила, що прощання з убитою розпочнеться 21 липня о 19.00 у Львові в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Наступного дня її поховають на Личаківському кладовищі.

Джерело: Ракурс


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