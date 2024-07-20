Кількість евакуйованих за час війни цивільних назвали у ДСНС

В Україні з небезпечних територій евакуювали мільйони цивільних, фото: ArmyInform

https://racurs.ua/ua/n197492-kilkist-evakuyovanyh-za-chas-viyny-cyvilnyh-nazvaly-u-dsns.html

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В Україні з початку повномасштабного російського вторгнення з небезпечних територій були евакуйовані понад 2,8 млн цивільних, серед яких понад 670 тис. дітей та понад 102 тис. людей з інвалідністю.

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Про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» розповів очільник ДСНС Андрій Даник.

Він зазначив, що на Донеччині евакуаційний підрозділ ДСНС «Фенікс» діє у співпраці з поліцейським підрозділом «Білі янголи» та обласними військовими адміністраціями. Наразі підрозділи кожен день евакуюють дітей та дорослих із Торецької громади.

Плануємо розширити наш підрозділ «Фенікс» та зробити його базовим для формування відповідних підрозділів в інших прифронтових областях, — зазначив він.

За словами Даника, «Фенікс» — зведений підрозділ, він не має штатної чисельності, у ньому десь 20 людей.

При формуванні інших підрозділів буде певна кількість людей по штату, а за необхідності — доукомплектація на основі зведеного загону, — додав він. — Не в кожному випадку потрібен медичний чи саперний супровід. Кількість рятувальників залежить від того чи іншого випадку.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»