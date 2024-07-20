Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n197495-na-hersonschyni-cherez-rosiyski-obstrili-dvi-ludyny-zagynuly-blyzko-20-poraneno-foto.html

Ракурс

На Херсонщині через російські обстріли сьогодні, 20 липня, загинули двоє людей ще близько 20 поранено.

.

Пошкоджено загалом 82 об'єкти. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Зафіксовано такі випадки:

зранку армія рф двічі завдала масованого удару по Білозерці з РСЗВ, випустивши по житлових кварталах близько 40 снарядів. В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки, на жаль, загинули;

зранку у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка, у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини. Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл — російські військові скинули вибухівку з дрона на карету «швидкої», автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Отримали поранення фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.

Прес-служба Херсонської ОВА також повідомляє про постраждалих внаслідок російських атак в селищі Антонівка: