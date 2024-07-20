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Наслідки російських обстрілів Херсонщини, фото: Національна поліція
На Херсонщині через російські обстрілі дві людини загинули, близько 20 поранено (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n197495-na-hersonschyni-cherez-rosiyski-obstrili-dvi-ludyny-zagynuly-blyzko-20-poraneno-foto.htmlРакурс
На Херсонщині через російські обстріли сьогодні, 20 липня, загинули двоє людей ще близько 20 поранено.
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Пошкоджено загалом 82 об'єкти. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Зафіксовано такі випадки:
- зранку армія рф двічі завдала масованого удару по Білозерці з РСЗВ, випустивши по житлових кварталах близько 40 снарядів. В результаті цієї атаки отримали поранення 12 людей віком від 39 до 80 років, серед них медпрацівниця. Дві жінки віком 54 та 72 роки, на жаль, загинули;
- зранку у Дніпровському районі Херсона через атаку ворожого безпілотника травмовано 59-річного чоловіка, у нього уламкове поранення передпліччя та грудної клітини. Під час надання допомоги пораненому бригада медиків потрапила під повторний ворожий обстріл — російські військові скинули вибухівку з дрона на карету «швидкої», автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Отримали поранення фельдшер та водій, в обох вибухові та черепно-мозкові травми.
Прес-служба Херсонської ОВА також повідомляє про постраждалих внаслідок російських атак в селищі Антонівка:
- через російський обстріл постраждали дві місцеві жительки віком 49 та 50 років. Вони самостійно звернулись до лікарні за допомогою. У них діагностували уламкові поранення обличчя та ноги, а також мінно-вибухові травми. Потерпілим надали необхідну допомогу, подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно;
- внаслідок скидання вибухівки з дрона сьогодні вдень було поранено двох жінок віком 56 та 74 років В обох — мінно-вибухові травми та контузії. Одна з потерпілих має поранення обличчя, інша — плеча. Жінкам надали медичну допомогу, подальше лікування амбулаторне.
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