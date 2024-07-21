Зеленський закликав посилити далекобійність України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197512-zelenskyy-zaklykav-posylyty-dalekobiynist-nadanoyi-ukrayini-zbroyi.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічний обстріл України, під час якого ворог запустив майже 40 «Шахедів».

.

Глава держави наголосив, що більшість дронів-камікадзе збили українські військові. Також він додав, що ворог щодоби скидає по містах та селах України та позиціях Сил оборони сотню керованих авіаційних бомб. Зеленський наголосив, що українській державі необхідний надійний захист від КАБів. Про це президент 21 липня повідомив у Facebook.

За його словами, справедливою відповіддю росіянам буде ухвалення союзниками рішення про дозвіл бити по росії західною зброєю на великі відстані.

Це реально, якщо знищувати носії бомб — російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, — підтримує захист від терору, — розповів він.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня росіяни запустили по Україні 39 ударних безпілотників типу Shahed. Ворожа атака тривала сім годин, а силам ППО вдалося збити 35 «Шахедів» у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській та Черкаській областях.