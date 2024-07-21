рф перекинула додаткові штурмові групи у район Глибокого на Харківщині

рф перекинула додаткові штурмові групи у район Глибокого. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія посилила своє угруповання у районі села Глибоке в Харківській області.

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На цю ділянку фронту окупанти перекинули додаткові штурмові групи, які складаються з бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти та 18-ї мотострілецької дивізії 11 армійського корпусу. Також ворог використовує дрони для дистанційного мінування місцевості. Про це оперативне-тактичне угруповання «Харків» 21 липня повідомило у Telegram.

Крім того, у районні російського населеного пункту Муром фіксується прибуття додаткового особового складу 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії. Цих загарбників перекинули з метою поповнення поточного некомплекту особового складу.

Також окупанти продовжують перегруповуватися в районі центральної та східної частини Вовчанська. На цій ділянці фронту ворог зосередив штурмові групи 138-ї окремої мотострілецької бригади, 1009 мотострілецького полку 6-ї армії та 128-ї окремої мотострілецької бригади 44-го армійського корпусу. Ці підрозділи готуються до нових атак.

А позиції 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії Збройних сил росії, який був виведений на відновлення, зайняв особовий склад 128 окремої мотострілецької бригади 44 армійського корпусу та загону «Ахмат».

Нагадаємо, днями оперативно-тактичне угруповання «Харків» повідомляло, що армія росії перегруповується та готується до нових штурмів на Харківському напрямку.