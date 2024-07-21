Під час обриву троса на атракціоні в центрі Києва перебував 20-річний хлопець

https://racurs.ua/ua/n197521-pid-chas-obryvu-trosa-na-atrakcioni-v-centri-kyieva-perebuvav-20-richnyy-hlopec.html

Ракурс

В результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження.

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Коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив тросу, в результаті чого він впав в воду.

Наразі на місці працюють рятувальники і поліція, пошуки тіла тривають. Слідчі працюють над встановленням всіх обставин даної події.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.