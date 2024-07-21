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Під час обриву троса на атракціоні в центрі Києва перебував 20-річний хлопець
Під час обриву троса на атракціоні в центрі Києва перебував 20-річний хлопецьhttps://racurs.ua/ua/n197521-pid-chas-obryvu-trosa-na-atrakcioni-v-centri-kyieva-perebuvav-20-richnyy-hlopec.htmlРакурс
В результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження.
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Коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив тросу, в результаті чого він впав в воду.
Наразі на місці працюють рятувальники і поліція, пошуки тіла тривають. Слідчі працюють над встановленням всіх обставин даної події.
За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Біля Пішохідного мосту дійсно трапився обрив тросу на атракціоні канатної дороги. Перехожі, які були свідками події, намагалися витягнути трос, бо сподівалися, що там є людина. Але, на жаль, її там не було. Тому зараз на місці події працюють і поліція, і водолазно-рятувальне відділення ДСНС, яке обстежує акваторію річки в місцях, де за показами свідків імовірно може бути людина, — сказав майор служби цивільного захисту Павло Петров.