Новий «Петріот» прибув в Україну, Сирський об'їздив бригади, - звернення Зеленського

https://racurs.ua/ua/n197532-novyy-petriot-prybuv-v-ukrayinu-syrskyy-ob-yizdyv-brygady-zvernennya-zelenskogo.html

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Німецький «Петріот» прибув в Україну.

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Про це у вечірньому зверненні до народу 21 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

Зараз уже ми можемо сказати: є посилення нашої ППО. Німецький «Петріот» прибув в Україну, я хочу подякувати Німеччині та Сполученим Штатам за цей крок.

Президент також розповів про розслідування вбивства Ірини Фаріон.

21 липня також президенту доповідав головком Олександр Сирський щодо фронтової ситуації.

За словами президента, головком сам об’їжджав частину бригад.

Ключове питання — це забезпечення наших військових. Чого саме не вистачає - по кожному напрямку, по всіх наших основних позиціях. Розподіл снарядів та достатня кількість передусім дронів. Дуже важливо, щоб на всіх основних напрямках відчувалось, що нам є чим завдавати ворогу максимальних втрат.

Відбулася також доповідь командувача Повітряних сил.