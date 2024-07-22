Волонтер на Lamborghini - друг Кличка став успішним під час великої війни

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Ніхто не знає хто це, але у нього ламба, тому на всяк випадок всі вітаються, — так в елітному столичному спортклубі «Царський» описують 37-річного Олексія Владімірова, який раптово під час повномасштабної війни почав звертати на себе увагу залишків столичних еліт.

Поверхневий пошук УП по відкритих джерелах засвідчив, що Владіміров офіційно володіє збитковим столичним рестораном грузинської кухні «Сапераві», на початку повномасштабного вторгнення фотографувався у військовій формі, а в додатку Getcontact записаний як «Кличко гуманітарка» та «відкат від тендеру», «Кличко. Цемент» і так далі.

Більш ретельний пошук показує, що у червні минулого 2023 року хлопець придбав елітний спорткар Lamborghini Huracan, а вже за два місяці, у вересні — Range Rover останньої моделі. Через волонтерську систему «Шлях» регулярно їздить на відпочинок за кордон. І приймає у себе в ресторані мера Києва Віталія Кличка та представника державної компанії, яка закуповує зброю за кордоном.

УП випустила нове розслідування про 36-річного Владімірова — власника збиткового столичного ресторану грузинської кухні «Сапераві», який активно займається «волонтерством» у Таїланді, ОАЕ, Іспанії і Монако.

Цікавим є той факт, що ресторатор є одним із друзів чинного міського голови Києва Віталія Кличка. На початку повномасштабного вторгнення він у військовій формі фотографувався із мером, а в додатку Getcontact записаний як «Кличко гуманітарка», «відкат від тендеру», «Кличко. Цемент» тощо.

За інформацією журналістів, Владіміров виїхав наприкінці 2023 року з України зустрічати Новий рік за допомогою системи «Шлях». У Таїланд, наприклад, він вилетів першим класом, який коштує близько $5 тис., а в ОАЕ проживав у п’ятизірковому готелі Atlantis The Royal, ніч в якому коштує орієнтовно 70 тис. грн на добу.

Далі він поїхав до Барселони, а потім — до Монако. Загалом «волонтерська поїздка» Владімірова тривала приблизно два місяці. Після поїздки він відзвітував у соцмережах про передачу Силам оборони двох дронів DJI Mavic.