В Іспанії до 18 років ув’язнення засудили пенсіонера, який надіслав листа з вибухівкою до посольства України

Іспанський пенсіонер розсилав вибухівку до українських посольств, фото: El Adelantado

https://racurs.ua/ua/n197597-v-ispaniyi-do-18-rokiv-uv-yaznennya-zasudyly-pensionera-yakyy-nadislav-lysta-z-vybuhivkou.html

Ракурс

Верховний суд Іспанії засудив 74-річного пенсіонера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, колишнього державного службовця, до 18 років ув’язнення за злочини, пов’язані з тероризмом.

.

Його визнали винним у надсиланні кількох бомб у 2022 році на адресу урядових і дипломатичних установ, повідомляє агентство Reuters.

Наприкінці 2022 року чоловік відправив шість посилок із саморобною вибухівкою на адреси:

офісу прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса;

міністра оборони Іспанії Маргарити Роблес;

супутникового центру ЄС на авіабазі «Торрехон-де-Ардос»;

компанії-виробника зброї Instalaza, яка виробляє зброю, котру отримує Україна;

посольств України та США в Іспанії.

Більшість з листів були знешкоджені, хоча співробітник служби безпеки посольства України отримав легкі поранення під час детонації одного з них.

Заарештували Гонсалеса у січні 2023 року.

Гонсалеса, який жив у Міранда-дель-Ебро (Бургос) на півночі країни, знайшли завдяки аналізу проштампованих марок на посилках — виявилося, що єдиними двома магазинами, де їх можна було придбати, були крамниці у цьому місті. Відправляли посилки «з різних відкритих поштових скриньок» у Бургосі.

Під час обшуку у Гонсалеса виявили свідчення виробництва ним цих вибухових пристроїв, а на його смартфоні — додатки російських пропагандистських ЗМІ Russia Today і Sputnik.

У квітні 2023 року суддя звільнив затриманого під заставу, пославшись на його вік і відсутність судимостей.

Тепер же суд:

засудив його до 10 років ув’язнення за тероризм і ще восьми років за виготовлення вибухових пристроїв з цією метою. Прокурор просив призначити 22 роки ув’язнення;

зобов’язав також виплатити 1500 євро відшкодування збитків постраждалому співробітнику посольства України Миколі Величку.

Зазначається, що метою дій зловмисника було «створення переполоху в іспанському суспільстві, щоб воно чинило тиск на уряди Іспанії та США, інші інституції в Іспанії з метою припинення підтримки України у війні проти росії».

Суд все ще має винести рішення про його ув’язнення окремим, хоча і автоматичним, етапом, тож Гонсалес ще може подати апеляцію на вирок.

Джерело: Reuters