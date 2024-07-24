Фото наслідків удару безпілотників по складу боєприпасів під Воронежем показала розвідка Британії

Фото: Британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n197615-foto-naslidkiv-udaru-bezpilotnykiv-po-skladu-boieprypasiv-pid-voronejem-pokazala-rozvidka-brytaniyi.html

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Фото наслідків удару безпілотників СБУ по складу боєприпасів під Воронежем показала розвідка Британії.

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Про це відомство написало 24 липня.

Удар по військовому об'єкту призвів до майже цілковитого знищення всього, що там зберігалось. Британська розвідка називає це «значною втратою» для окупаційної армії

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 July 2024.#StandWithUkraine �� — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) July 24, 2024

Водночас там додають, що удар ще більше підкреслює «неспроможність росії захистити ключові об'єкти в районі, який може похвалитися щільним розміщенням протиповітряної оборони, приблизно за 80 км від кордону з Україною».

росія не може дозволити собі таких втрат, враховуючи стратегію війни на виснаження. Такий підхід вимагає величезної кількості боєприпасів. Зараз росія покладається на своїх обмежених іноземних партнерів у цьому питанні через свою оборонну розвідку, — наголосили в Міноборони Британії.

Склад займав дев’ять квадратних кілометрів. Він, ймовірно, був місцем зберігання ракет класу «земля-земля», а також стрілецької зброї.