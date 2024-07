Фото наслідків удару безпілотників по складу боєприпасів під Воронежем показала розвідка Британії

Фото наслідків удару безпілотників СБУ по складу боєприпасів під Воронежем показала розвідка Британії.

.

Про це відомство написало 24 липня.

Удар по військовому об'єкту призвів до майже цілковитого знищення всього, що там зберігалось. Британська розвідка називає це «значною втратою» для окупаційної армії

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 July 2024.#StandWithUkraine ��