На Тернопільщині "накрили" схему в ТЦК з дохідністю 150 тис. доларів

https://racurs.ua/ua/n197620-na-ternopilschyni-nakryly-shemu-v-tck-z-dohidnistu-150-tys-dolariv.html

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У Тернопільській області ліквідували корупційну схему представників районного ТЦК.

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В Національній поліції розповіли, що план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 до 150 тис. дол.

Кожна послуга, яку «надавали посадовці», мала свою ціну. Сума коливалася від тисячі до 15 тис. дол. За оновлення військових даних із проставленням відповідного штрихкоду в тимчасовому посвідченні військовозобов’язаного, а також з перспективою уникнути мобілізації хотіли до 2 тис. дол.

Від 5 до 15 тис. дол. «коштував» вплив на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська.

Організатору та одному зі спільників слідчі вже повідомили про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.