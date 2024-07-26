Партизани проникли на завод під Іркутськом. Фото: «Атеш»

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Українські партизани в Іркутській області росії провели розвідку на важливому для російської «оборонки» підприємстві.

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Агент руху опору побував у місті Усть-Кут проник на Іркутський завод полімерів. Це підприємство спеціалізується на виготовленні пакувальних матеріалів, труб, литих конструкцій та деталей машинобудування, які використовуються для російської військової техніки. Про це партизанський рух «Атеш» 26 липня повідомив у Telegram.

Як повідомили партизани, росіяни активно встановлюють антидроновий захист на заводі. Це говорить про те, що диктатура боїться нальоту українських безпілотників.

В «Атеш» додали, що плани Іркутського полімерного заводу вийти на повну потужність у 2025 році зазнають фіаско.

Нагадаємо, у Ленінградській області партизани розвідали місце зберігання крилатих ракет Х-22 для стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Біля ангарів складу представники руху опору зафіксували величезну кількість військової техніки, на якій транспортуються боєприпаси й для інших видів озброєння.