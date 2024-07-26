Вперше церемонія відкриття Олімпіади відбувається за межами стадіону

https://racurs.ua/ua/n197695-vpershe-ceremoniya-vidkryttya-olimpiady-vidbuvaietsya-za-mejamy-stadionu-translyaciya.html

Ракурс

У Парижі увечері 26 липня відбудеться церемонія відкриття Олімпіади-2024. Вперше в історії вона відбувається за межами стадіону.

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Плавець Михайло Романчук разом з тенісисткою Еліною Світоліною понесуть український прапор на церемонії відкриття Ігор.

10 500 атлетів із країн-учасниць Олімпіади на човнах пропливуть шість кілометрів річкою Сена через центр міста до Ейфелевої вежі та фінішують перед площею Трокадеро, де відбудеться решта церемонії та фінальне шоу відкриття Ігор-2024.

Україну на Іграх у Парижі представлять 140 атлетів, які змагатимуться у 23 видах спорту.