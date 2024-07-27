Росіяни заявили про наліт десятків БпЛА на дві області рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197700-u-rosiyi-zayavyly-pro-nalit-desyatkiv-bpla-na-dvi-oblasti.html

Ракурс

Масована атака безпілотників відбулася на дві області російської федерації.

.

Зокрема, дрони атакували кілька муніципальних районів Брянської області. Усі повітряні цілі нібито перехоплені та знищені. Російські військові відзвітували про «збиття» 21 дрона. Про це Міністерство оборони рф повідомило у Telegram.

Губернатор Олександр Богомаз уточнив, що масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів області. За його слова, окупанти упродовж години знищили ще 12 БпЛА. Збивали їх начебто над Вигоничським, Трубчевським, Карачівським, Брасівським та Брянським районами. Традиційно влада запевняє про «відсутність» постраждалих та руйнувань.

Також російські пропагандистські ЗМІ заявили про нібито збиття шести безпілотників у небі над Курською областю.

Нагадаємо, 16 липня БпЛА скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів у селищі Коренево Курської області росії. Це підприємство виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей російської промисловості. Внаслідок вибуху та пожежі, яка виникла після нього, дах будівлі зруйнований, а усередині цехів усе вигоріло.