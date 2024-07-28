Групу «вагнерівців» знищили в Африці, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197735-u-mali-povstanci-tuaregy-zayavyly-pro-znyschennya-kolony-vagnerivciv-video.html

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В Африці коаліція озброєних груп на півночі Малі, населеній переважно туарегами, заявила вчора, 27 липня, що вона вбила десятки урядових солдатів і російських найманців з групи «Вагнера» в бою біля кордону з Алжиром.

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У соціальних мережах аматорські відеозаписи показали мертві тіла кількох білих чоловіків і малійських солдатів, розкиданих на землі поряд із знищеними автомобілями, повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що ця заява повстанців з’явилася після того, як ввечері 26 липня малійська армія оприлюднила заяву про те, що двоє солдатів були вбиті та 10 поранені під час атаки повстанців, яка також вивела з ладу дві броньовані машини та два пікапи. У армії Малі заявили, що вбили приблизно 20 повстанців і знищили кілька машин.

Зі свого боку, речник коаліції повстанців Мохамед Ельмаулуд Рамадан заявив, що на околиці села Тінзаватен точилася дводенна битва і повстанці «розгромили всю колону малійської армії та російських найманців».

За словами Рамадана, «ворог зазнав величезних втрат у кількості життів і техніки, включаючи десятки вбитих і поранених». Він також сказав, що деякі «малійські солдати та найманці з груп Вагнера здалися бійцям Туарегів».

Джерело: Associated Press