Артилерія рф вдарила по багатоповерхівках у Нікополі. Фото: Сергій Лисак

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Нікополь у Дніпропетровській області знову був під обстрілом російських військ.

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У неділю, 28 липня, окупанти вдарили по місту з артилерії. Були пошкоджені багатоповерхівки та інфраструктура. Понівечені кіоск, авто, газопроводи та лінії електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили про вісьмох постраждалих, які є мешканцями двох багатоповерхівок. Серед них — двоє дітей.

Надзвичайники надали допомогу п’ятьом особам, з яких двоє дітей. Рятувальники спільно із працівниками екстреної медичної допомоги та групою швидкого реагування Червоного Хреста транспортували травмованих жінку та чоловіка до лікарні. Ще жінку та двох дітей рятувальники вивели із квартири пошкодженого будинку та передали медикам.

Нагадаємо, 27 липня російські окупанти обстріляли село Москалівка Чугуївського району Харківської області. Внаслідок прямого влучання ракети у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Були пошкоджені господарчі споруди й автомобіль.