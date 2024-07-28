Українська тенісистка Ангеліна Калініна. Фото:

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Українська тенісистка Ангеліна Калініна знялася з Олімпійських ігор 2024 року.

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Спортсменка так і не виступила у Парижі через хворобу. Через дощ та негоду, яка була в столиці Франції 27 липня, у тенісистки піднялася температура. Про це Національний олімпійський комітет України повідомив у Telegram.

На жаль, вчора довго перебували на кортах, очікуючи на початок змагань. Весь цей час йшов дощ, і сьогодні вранці я відчула біль в горлі. Звичайно, дуже засмутилася, адже зіграти на Олімпіаді і представляти свою країну, особливо в такий складний час, — це була велика мрія і честь для мене. Але все ж вирішили не ризикувати, щоб не було ускладнень, — пояснила Калініна в коментарі НОК.

Як відомо, ця спортсменка повинна була розпочати виступи на Олімпіаді ще в перший змагальний день, однак через дощ усі поєдинки на відкритих кортах перенесли на 28 липня. Даяна Ястремська та Марта Костюк також не виступали.

Сьогодні тенісистка повинна була зіграти в першому матчі проти представниці Нідерландів Аранчі Рус, однак замість неї гратиме австралійка Олівія Гадекі.

Нагадаємо, Україна виграла у Марокко в другому турі футбольного турніру на Олімпіаді 2024. Граючи у меншості, українці вирвали перемогу завдяки голу Ігоря Краснопіра на 90+8 хвилині. Матч завершився з рахунком 2:1.