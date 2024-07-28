Удар ЗСУ по аеродрому «Саки». Фото:

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Удар ЗСУ 16 липня по аеродрому «Саки» міг призвести до уражень бойових російських літаків.

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Внаслідок ракетної атаки було знищено один Су-30СМ, ще один літак міг бути отримати пошкодження від уламків, зокрема видно сліди підтікання палива. Про це повідомило спеціалізоване військове видання Defense Express із посиланням на супутникові знімки, які оприлюднили українські OSINT-фахівці зі спільноти «КіберБорошно».

Зазначається, що було знищено один багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Ще один літак міг бути отримати пошкодження від уламків, зокрема видно сліди підтікання палива.

Тим часом представники партизанського руху «Атеш» заявили, що агенти руху опору та місцеві жителі окупованого Криму допомогли Силам оборони України в здійсненні даного удару.

Нагадаємо, вночі 26 липня підрозділи ракетних військ ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому «Саки». У Генштабі Збройних сил України заявили, що інформація щодо наслідків ракетного обстрілу уточняється.