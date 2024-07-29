Ексрозвідник Червінський - Залужний дозволив операцію з викрадення російського літака

https://racurs.ua/ua/n197770-eksrozvidnyk-chervinskyy-zalujnyy-dozvolyv-operaciu-z-vykradennya-rosiyskogo-litaka.html

Ракурс

Ексрозвідник Роман Червінський каже, що колишній головнокомандувач Валерій Залужний дозволив операцію з викрадення літака. Ця історія нібито призвела до обстрілу аеродрому «Канатове» біля Кропивницького.

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За словами Червінського у розмові з УП, Залужному двічі звітували про плани організувати операцію. На другий раз він дав письмовий дозвіл, однак документ знищили, коли розформували частину Червінського.

Водночас Залужний написав лист до СБУ, в якому просив відрядити співробітника для цієї операції, каже ексрозвідник. Цей лист начебто досі існує і є в справі, але його довго приховували.

Удар по «Канатовому» стався 23 липня 2022 року, тоді загинув командир військової частини, 17 захисників були поранені, а два українські винищувачі знищені. Слідство вважає, що його причина — невдала операція з викрадення російського літака, яку провели без згоди держорганів і спецслужб і в якій брав участь Червінський.

Червінський — контррозвідник, полковник, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. Його ім’я та обличчя стало відоме широкому загалу у грудні 2021 року, коли він вирішив вийти у публічну площину через зрив масштабної операції з затримання групи бойовиків ПВК «Вагнера».

Зараз — після півтора року перебування у СІЗО у рамках кримінальної справи про обстріл аеродрому «Канатове» — він нарешті опинився вдома, щоправда, під цілодобовим домашнім арештом через іншу справу — про можливий хабар.