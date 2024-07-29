80 бригада ДШВ вимагає залишити свого командувача Ішкулова на посаді

https://racurs.ua/ua/n197775-80-brygada-dshv-vymagaie-zalyshyty-svogo-komanduvacha-ishkulova-na-posadi.html

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80-та бригада ДШВ заявляє про зняття комбрига Еміля Ішкулова.

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Відповідне звернення з вимогою не допустити звільнення опублікували в мережі 29 липня.

Ми не розуміємо чому командири, які користуються беззаперечним авторитетом серед особового складу, які мають звитяжний бойовий шлях та досвід великої війни — не угодні для вищого керівництва ЗСУ, адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів", — заявили у своєму зверненні командири батальйонів і дивізіонів 80-тої бригади.

Нагадаємо, що це не перше звернення на підтримку комбригів за останній час. 15 липня проти відставки свого командира бригади виступили бійці батальйону безпілотних авіаційних комплексів 24-ї бригади «Рагор».

Президент Володимир Зеленський на тлі скандалів з недбалим керівництвом бригад закликав командирів берегти життя людей.

Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння — важлива цінність для нашої держави, — заявив він під час першого щорічного конгресу з військової медицини та ментального здоров’я.

1 липня воїни 14 ОМБр записали звернення, в якому підкреслили, що стиль керування нового комбрига Сидорова призвів до суттєвого зростання втрат у бригаді.

А на конструктивну критику офіцер не реагує.

14 липня захисниця «Азовсталі», парамедикиня Катерина Поліщук («Пташка») звинуватила командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука у тому, що він розвалює бригаду та не береже життя підлеглих.

Українські військкори і волонтери називають Сидорова протеже генерала Артема Богомолова, обидва військові були призначені на посади генерал-лейтенантом Юрієм Содолем.

Самого Содоля звільнили на тлі критики начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича та народної депутатки, члена комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої.

За словами Кротевича, той «убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».

У 59-й бригаді після звернення Поліщук почалися перевірки.