По базі рф під Курському могли вдарити "Нептуном"

https://racurs.ua/ua/n197845-po-bazi-rf-pid-kurskomu-mogly-vdaryty-neptunom.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у ніч на 31 липня 2024 року сили оборони України завдали удар по складу зберігання техніки та озброєння армії рф біля міста Курськ.

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Зазначалось, що бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу ВМС України, у взаємодії із іншими складовими Сил оборони, і що деталі по результату ураження ворожої цілі ще уточнюються. При цьому фіксувалась робота ворожої ППО та «вибухи в точках прицілювання».

Якщо виходити із даних у відкритому доступі, то тут мова про удар по об'єкту, який був розташований орієнтовно за 100 км від лінії державного кордону України.

Defence Express припускає, що пуск засобів ураження відбувся на певній віддалі від лінії кордону, щоб убезпечити пускові установки та розрахунки.

Але тут треба звернути увагу скоріше на натяк про те, який саме засіб ураження міг бути використаний для удару Сил оборони України по базі армії росії біля Курська. Можемо піти методом логічного виключення — у відкритому доступі не було повідомлень про те, що ВМС України мають свої далекобійні БПЛА-камікадзе, тому можемо припустити, що в даному випадку Генштаб ЗСУ натякав скоріше на можливе використання відповідно модифікованих ракет «Нептун», — пише видання.

При цьому йдеться про можливе застосування цього зразка ракетного озброєння в складі єдиного розвідувально-ударного контуру, роботу інших елементів якого забезпечили інші складові Сил оборони України.

Якщо розвивати цю робочу гіпотезу, то можемо висловити далі такі припущення. Глибина удару по території рф на дистанцію орієнтовно в 100 кілометрів, біля міста Курськ, навряд чи може бути маркером, на яку реальну дальність зараз можуть бити відповідно модернізовані ракети «Нептун». Оскільки ми об'єктивно не знаємо, із якої саме точки на території України міг відбуватись пуск цих засобів ураження.

У повідомленні Генштабу ЗСУ йдеться саме про «вибухи у точках прицілювання», тобто тут мова не тільки про можливу вторинну детонацію після влучань, але й про те, що могло бути випущено одразу кілька ракет для удару по базі зберігання армії рф.

З чого, у свою чергу випливає, що Сили оборони України наразі мають не тільки власне ракетне озброєння для ударів по території росії, але й відповідно вписали його у розвідувально-ударний контур для покращення ефективності ураження по військовим об'єктам ворога.