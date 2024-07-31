Референдум щодо цілісності України для переговорів з рф - не найкращий варіант, вважає президент

https://racurs.ua/ua/n197852-referendum-schodo-cilisnosti-ukrayiny-dlya-peregovoriv-z-rf-ne-naykraschyy-variant-vvajaie.html

Ракурс

Будь-яке питання щодо територіальної цілісності України не може бути вирішене президентом одноосібно, потрібна воля українського народу.

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Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Monde.

Референдум? Цього має хотіти український народ. Скажу відверто: це не найкращий варіант, тому що ми маємо справу з путіним і для нього буде перемогою, якщо він захопить частину наших територій, — сказав президент.

Водночас, за словами Зеленського, звільнення усіх території силою і зброєю «коштує нам багато часу і людських життів». Тому «ми можемо повернути наші території дипломатичним шляхом».

Зеленський назвав відмову від територій у ході врегулювання з московитами «дуже складним питанням».

Коментуючи можливі переговори з рф, Зеленський знову припустив, що території військовим шляхом Україна може не повернути.

Це не означає, що саме в цей момент (переговорів з рф) ми повернемо наші кордони 1991 року, але я вважаю, що справедливий світ для України полягає у відновленні нашої територіальної цілісності, але це не означає, що ми маємо зробити це лише за допомогою зброї, — заявив президент.

Також він знову висловився за присутність росії на другому «саміті світу», оскільки «всі хочуть цього».