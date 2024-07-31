Україна здійснила перші бойові вильоти з F-16

https://racurs.ua/ua/n197860-ukrayina-zdiysnyla-pershi-boyovi-vyloty-z-f-16-the-telegraph.html

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Україна здійснила перші бойові вильоти з F-16 після довгоочікуваного прибуття винищувачів американського виробництва.

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The Telegraph пише, що сучасні військові літаки поки що використовувалися лише для «протиповітряної оборони».

Представник ВПС України цього не заперечував.

У повідомленні телеканалу Bloomberg вперше стало відомо, що до Києва було доставлено невелику, але невизначену кількість F-16.

Невдовзі в соцмережах та українських ЗМІ поширили піксельне зображення, нібито F-16 у небі над Україною.

Київ офіційно не підтвердив отримання літаків.

Україна очікує отримати 79 F-16 від Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів.

Міжнародна коаліція з підтримки поставок і навчання українських пілотів, до якої також входять США та Велика Британія, пообіцяла запустити перші літаки в політ до кінця липня.

Процес модернізації застарілих радянських військових літаків Києва було розпочато в липні минулого року, коли Джо Байден схвалив відправлення F-16.

Новини про прибуття F-16 з’явилися після того, як росія запустила один із своїх найбільших обстрілів безпілотниками проти України з початку повномасштабного вторгнення.