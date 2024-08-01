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До України прибули F-16 від Нідерландів. Фото:

До України прибули F-16 від Нідерландів — The Times назвало кількість бортів

1 сер 2024, 08:24
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Перші винищувачі F-16 від Нідерландів вже надійшли до України.


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Авіапарк Повітряних сил ЗСУ поповнися шістьма такими літаками. Крім того, незабаром до України почнуть надходити F-16 від Данії. Про це повідомило видання The Times із посиланням на власні джерела.

У статті йдеться, що міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен у своєму листі від 1 липня проінформувала парламент, що «доставка перших винищувачів скоро почнеться».

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна вже отримала першу партію винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу. Дипломат наголосив, що «ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою».

А офіційний представник Сполучених Штатів Америки розповів Reuters на умовах анонімності, що доставку винищувачів завершено.

Нагадаємо, 31 липня видання Bloomberg інформувало, що перші винищувачі F-16 від союзників по НАТО вже прибули в Україну. А The Telegraph писало, що Україна здійснила перші бойові вильоти — сучасні військові літаки поки що використовувалися лише для «протиповітряної оборони».

Джерело: The Times, Reuters

Джерело: Ракурс


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