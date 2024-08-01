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Ракурс
1 тис. 370 окупантів та 42 бронемашини знищили ЗСУ. Фото:

ЗСУ за добу «відмінусували» 1 тис. 370 окупантів та 42 бронемашини

1 сер 2024, 10:20
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Російська армія продовжує зазнавати військових втрат в Україні.


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Зокрема, за минулу добу, 31 липня, Сили оборони «задвухсотили» 1 тис. 370 окупантів, спопелили дев’ять танків, знищили 42 ББМ, 33 артсистеми, одну реактивну систему залпового вогню, 77 одиниць автомобільної та 16 — спеціальної техніки. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 1 серпня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 579 тис. 490 (+1 тис. 370) осіб,
  • танків — 8 тис. 399 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 16 тис. 203 (+42) од,
  • артилерійських систем — 16 тис. 119 (+33) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 132 (+1) од,
  • засоби ППО — 907 (+0) од,
  • літаків — 363 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 тис. 968 (+115),
  • крилаті ракети — 2 тис. 407 (+0),
  • кораблі/катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 тис. 816 (+77) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 713 (+16).

Нагадаємо, на Донбасі десантники 46-ї бригади ДШВ знищили з ПТРК та FPV-дронами три танки та дві бойові машини піхоти росіян, які намагалися йти в наступ.

Джерело: Ракурс


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