Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

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Ракурс

Армія російської федерації обстріляла Нікополь з артилерії.

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Вночі у четвер, 1 серпня, окупанти поцілили по місту десятком снарядів. Загинули двоє жінок — мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72 роки. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Facebook.

Також постраждав 46-річний чоловік. Поранений лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, російський обстріл понівечив багатоповерхові квартирні будинки. В одній з квартир загорівся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси.

Нагадаємо, вночі 1 серпня армія рф завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій у Харківській області. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення. Також вибухи пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Крім того, зафіксовані є руйнування колій та засобів електропостачання.