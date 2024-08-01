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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Мама та донька загинули через російський обстріл Нікополя (ФОТО)

1 сер 2024, 13:19
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Армія російської федерації обстріляла Нікополь з артилерії.


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Вночі у четвер, 1 серпня, окупанти поцілили по місту десятком снарядів. Загинули двоє жінок — мама й донька. Одній було 40 років. Іншій сьогодні виповнилося 72 роки. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Facebook.

Також постраждав 46-річний чоловік. Поранений лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, російський обстріл понівечив багатоповерхові квартирні будинки. В одній з квартир загорівся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа та автобуси.

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російського обстрілу Нікополя. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, вночі 1 серпня армія рф завдала ракетного удару по одній із залізничних станцій у Харківській області. Внаслідок атаки провідниця отримала осколкові поранення. Також вибухи пошкодили два локомотиви, вантажні та пасажирські вагони. Крім того, зафіксовані є руйнування колій та засобів електропостачання.

Джерело: Ракурс


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