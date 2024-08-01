Зеленський назвав пріоритетну ціль окупантів. Фото: ОП

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Російська армія змінила пріоритети після невдалого наступу в Харківській області.

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Після того, як окупанти не змогли прорватися до Харкова на початку літа, вони змінили головну ціль. Тепер пріоритетом для ворога є захоплення Покровська в Донецькій області. Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французьким журналістам, інформує Офіс президента.

Весь схід складний. Головна ціль на сьогодні, після того, як їм не вдалося взяти Харків, і ми розуміємо, що це не вдасться вже. Головна ціль змінена. Їх напрямок головний, це не в цілому схід, хоча Слов’янськ не виключення, але Покровськ, я сказав би на сьогодні, це для них пріоритет. Покровський напрямок і це місто Покровськ, — зазначив глава держави.

Український лідер додав, що зараз на Покровському напрямку росіяни зосередили найбільшу кількість особового складу та кількість озброєння. Також на цій ділянці фронту ворог запускає найбільшу кількість керованих авіаційних бомб.

Також за словами Зеленського, окупанти ціляться також і на Костянтинівку з Торецьком. Крім того, в них є плани й щодо Слов’янська. Однак глава держави наголосив, що «все це плани».

Нагадаємо, в Генштабі інформували, що 31 липня на фронті було зафіксовано 156 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 55 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Желанне, Сергіївка, Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Іванівка, Лисичне, Тимофіївка, Карлівка, Калинове та Гродівка.