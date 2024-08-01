Генштаб розглядає можливість командирам здійснювати призов охочих служити в обхід ТЦК

https://racurs.ua/ua/n197886-genshtab-rozglyadaie-mojlyvist-komandyram-zdiysnuvaty-pryzov-ohochyh-slujyty-v-obhid-tck.html

Ракурс

Генштаб ЗСУ хоче, щоб командирам військових частин дозволили набирати рекрутів без участі ТЦК.

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У Генштабі вважають, що це дозволить військовозобов’язаним обирати вакантні посади, що є у військових частинах, а командирам — призивати на службу мотивованих рекрутів.

Генштаб ЗСУ опрацював пропозиції щодо змін в законодавстві і вважає, що впровадження відповідних змін дозволить: