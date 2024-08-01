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Ракурс
Генштаб розглядає можливість командирам здійснювати призов охочих служити в обхід ТЦК

Генштаб розглядає можливість командирам здійснювати призов охочих служити в обхід ТЦК

1 сер 2024, 21:00
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Генштаб ЗСУ хоче, щоб командирам військових частин дозволили набирати рекрутів без участі ТЦК.


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У Генштабі вважають, що це дозволить військовозобов’язаним обирати вакантні посади, що є у військових частинах, а командирам — призивати на службу мотивованих рекрутів.

Генштаб ЗСУ опрацював пропозиції щодо змін в законодавстві і вважає, що впровадження відповідних змін дозволить:

  • спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації;
  • військовозобов’язані зможуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, у тому числі за спорідненим цивільним фахом або навичками;
  • нівелювати ризики для громадян бути призваними через ТЦК та СП до інших військових частин (не за власним вибором).

Джерело: Ракурс


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