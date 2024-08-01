У липні Сили оборони вперше "перестріляли" росіян в ударах безпілотниками

https://racurs.ua/ua/n197887-u-lypni-syly-oborony-vpershe-perestrilyaly-rosiyan-v-udarah-bezpilotnykamy.html

Ракурс

За підрахунками Forbes, у липні українські сили вперше завдали по території росії більше ударів безпілотниками, ніж армія Московії — по Україні.

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У публікації, яку підготував експерт з питань бойових дронів Девід Хемблінг, сказано, що минулого місяця росія направила за українськими цілями 426 дронів-камікадзе, тоді як Україна відповіла 520 такими безпілотниками. Автор посилається на дані OSINT-аналітичного облікового запису Shahed Tracker в мережі Х (колишній Твіттер).

На думку Хемблінга, «росія, ймовірно, не настільки ефективно може збивати атакуючі дрони, і схоже, що українські удари завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам».

Україна, можливо, завойовує перевагу у стратегічній війні дронів далекого радіусу дії — і президент Зеленський обіцяє появу більшої кількості ще кращих ударних дронів, — зазначає експерт.

Він пише, що зараз росія виробляє близько 120 ракет на місяць — і приблизно таке ж їхнє число щомісяця випускає цілі в Україні. При цьому ударні дрони типу «шахед» за низької вартості дозволяють їй завдавати ударів на великій відстані понад 1,5 тис. км., а можливо — і до 3 тис. км.

Велике питання в тому, скільки ударних безпілотників дальнього радіусу може виробляти Україна, і чи не є липень піком її можливостей, — йдеться у матеріалі.

За словами заступниці міністра з питань стратегічних галузей та промисловості Анни Гвоздяр, Україна здатна виробляти понад три мільйони дронів усіх типів на рік, потужності для цього є, бракує лише фінансування.