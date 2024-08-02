Армія рф повільно, але впевнено просувається до Покровська. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197892-armiya-rf-povilno-ale-vpevneno-prosuvaietsya-do-pokrovska-isw.html

Ракурс

Російські війська продовжують повільно, але впевнено просуватися у напрямку Покровська.

.

Просуванню ворога сприяє нестача української живої сили та рельєф місцевості на північному заході від Авдіївки. ЗСУ на Покровському напрямку мають гірше озброєння та засоби захисту і тому не можуть сповільнити просування загарбників. Однак наступ росіян найближчим часом має сповільнитися, бо противник підходить до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Зазначається, що затримки з наданням західної й особливо військової допомоги від США призвели до затримок з оснащенням новостворених бригад Сил оборони та переоснащенням тих, що вже брали участь у боях.

Аналітики ISW вказують, що на Покровському напрямку окупанти намагаються досягти обмеженого тактичного оточення українських сил на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград. Супутникові знімки за 1 серпня свідчать, що окупаційні війська просунулися далі в межах Веселого в напрямку дороги Т0511, при цьому найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 км від околиць Гродівки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що просування росіян на південний схід від дороги О0544 означає тактичне проникнення вглиб позицій ЗСУ. Ворог за останні тижні просунувся на 6,5 км углиб і на 7,5 км в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець.

Нагадаємо, 1 серпня паблік Deep State повідомив, що ворог окупував Веселе, що східніше Гродівки на Покровському напрямку. Також рф продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку, де кидає в бій найбільш підготовлені штурмові підрозділи та намагається прорвати оборону на напрямку Желанне, Новогродівка й Покровськ.