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Ракурс
Безпілотники атакували Курську області росії. Фото:

БпЛА вдарили по Курській області росії (ВІДЕО)

2 сер 2024, 09:50
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Безпілотники атакували російське місто Курськ вночі 2 серпня.


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У регіоні працювали ворожі сили та засоби протиповітряної оборони. Про «відбиття» атаки БпЛА виконувач обов’язки губернатора Курської області Олексій Смірнов повідомив у Telegram.

Тим часом місцеві пабліки писали про звуки вибухів у різних районах обласного центру протягом ночі. Стверджується, що вибухи були потужні.

Також Telegram-канали інформували про збиття дронів над Курськом. У мережі також публікували кадри із вибухами й спалахами в небі. Пропаганда заявила про начебто збиття повітряних цілей на території міста та в Курській області.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомляв, що 31 липня підрозділи зі складу сил та засобів ВМС у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського міста Курськ.

Defence Express припускало, що по цій цілі могли вдарити модифікованою ракетою «Нептун».

Джерело: Ракурс


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