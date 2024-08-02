У Туреччині заблокували доступ до Instagram. Фото:

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Ракурс

Доступ до соціальної мережі Instagram заблокували в Туреччині.

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Управління з інформаційних та комунікаційних технологій Туреччини не вказало ні причини, ні тривалості заборони. Мобільний додаток платформи на турецькій території також недоступний. Про це повідомили Bloomberg та Reuters.

ЗМІ припускають, що обмеження доступу може бути пов’язане з рішенням платформи видалити публікації зі співчуттями у зв’язку із загибеллю 31 липня глави політичного лідера організації ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Глава управління комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун напередодні засудив дії Instagram і назвав це «цензурою в чистому вигляді».

Офіційно причина блокування поки невідома. У компанії Meta поки що не коментували ситуацію.

Станом на сьогоднішній ранок домен Instagram.com недоступний у Туреччині. Користувачі пишуть, що мобільний додаток не показує новий контент та видає повідомлення про помилку.

Нагадаємо, один із лідерів ХАМАС Ісмаїл Ганія, який перебував у спеціальні резиденції для ветеранів війн на півночі Тегерана, столиці Ірану був вбитий 31 липня. ЗМІ назвали це однією з найбільш успішних операцій Армії оборони Ізраїлю.

Джерело: Bloomberg, Reuters