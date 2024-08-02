Російський дрон атакував автобус з людьми на Харківщині, є поранені

Російський дрон атакував автобус з людьми на Харківщині. Фото:

https://racurs.ua/ua/n197898-rosiyskyy-dron-atakuvav-avtobus-z-ludmy-na-harkivschyni-ie-poraneni.html

Ракурс

Російська армія обстріляла автобус із цивільними у Харківській області.

.

У п’ятницю, близько 9.00, загарбники вдарили дроном по автобусу з людьми у Дергачівській громаді. Постраждали шестеро цивільних. Пʼятеро осіб перебувають у середньому стані, а один чоловік — у важкому. Про це керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Зазначається, що всі постраждалі — будівельники. На місці обстрілу працюють правоохоронці та екстрені служби.

Також Синєгубов заявив, що 1 серпня на відкритій території в селі Глушківка Куп’янського району виникла пожежа наслідок обстрілу з РСЗВ. А в Куп’янську внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, дах та вікна.

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти вдарили по Мирнограду двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН». Росіяни влучили в зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю. Загинули троє чоловіків та жінка. Також постраждали восьмеро осіб віком від 20 до 62 років та 16-річний підліток.