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Ракурс
Морпіхи знищили російських десантників під Вовчанськом. Фото:

Миколаївські морпіхи знищили російських десантників під Вовчанськом (ВІДЕО)

2 сер 2024, 14:49
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Бійці морської піхоти ЗСУ знищили російських окупантів на Харківщині.


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Під Вовчанськом військовослужбовці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського ліквідували штурмову групу російських десантників 83 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил росії. Про це повідомила прес-служба 36 ОБрМП.

Зазначається, що розвідники та бійці чорного батальйону миколаївських морпіхів спочатку зустріли окупантів гранатами, після чого росіяни втекли в укриття. Поранені загарбники втекли до укриттів, де їх добили оператори БпЛА.

У повідомленні не вказуються часові рамки події. Відомо, що сьогодні в росії відзначається «День ВДВ» тобто Повітряно-десантних військ рф. Десантники зазначили, що опублікували відео бойової робити з нагоди «свята».

Нагадаємо, бійці 46-ї бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України спалили нову партію російської техніки на Курахівському напрямку. Відео бойової роботи вони опублікували у Facebook.

Джерело: Ракурс


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