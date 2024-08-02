Рашисти обстріляли місто Семенівка, фото: Національна поліція

https://racurs.ua/ua/n197907-rashysty-obstrilyaly-semenivku-na-chernigivschyni-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 2 серпня, здійснили атаку на мирне населення міста Семенівка в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

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Внаслідок вибухів два житлових домогосподарства зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Господарі не постраждали, однак від обстрілу загинули їхні домашні тварини, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі поліція документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).