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Ракурс
Рашисти обстріляли місто Семенівка, фото: Національна поліція

Рашисти обстріляли Семенівку на Чернігівщині (ФОТО)

2 сер 2024, 16:31
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Російські загарбники сьогодні, 2 серпня, здійснили атаку на мирне населення міста Семенівка в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.


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Внаслідок вибухів два житлових домогосподарства зазнали пошкоджень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернігівської області.

Господарі не постраждали, однак від обстрілу загинули їхні домашні тварини, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі поліція документує наслідки ворожої атаки. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Рашисти обстріляли місто Семенівка, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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