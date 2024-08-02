Злочинну групу викрили у ТЦК на Тернопільщині, фото: Національна поліція

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На Тернопільщині викрили групу співробітників одного із районних ТЦК та СП на налагодженні корупційних схем уникнення мобілізації, в межах яких вони, зокрема, вдавалися до побиття та викрадення військовозобовʼязаних.

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Про це сьогодні, 2 серпня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що п’ятеро підозрюваних чітко розподілили між собою ролі.

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей, — розповіли у поліції.

Серед потерпілих від діяльності групи — житель Чортківського району, який не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки є батьком чотирьох дітей, троє з яких неповнолітні:

вночі до його будинку увірвалися люди у формі, почали завдавати удари ногами по тілу, а після цього витягнули з приміщення та вивезли у невідомому напрямку;

наступного дня його відвезли на автобусну зупинку. З’ясувалося, що за нього заплатили «викуп» у розмірі майже 30 тис. грн — гроші зібрали родичі;

після цього інциденту у нього діагностували переломи ребер та інші тілесні ушкодження.

Про викриття цієї групи, щомісячний «заробіток» якої становив від 100 до 150 тис. дол. США, правоохоронці повідомляли наприкінці липня. У ході слідства були зібрані нові докази їхньої протиправної діяльності. Зокрема, встановлено, що:

організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб, троє із них — працівники центру комплектування, ще один — колишній військовослужбовець;

члени злочинної групи вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв’язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними — непроходження ВЛК, оновлення військових даних, отримання відстрочки від проходження військової служби;

у місяць «заробітки» зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів. Отримані гроші організатор та помічники ділили між собою. Розмір «зарплати» залежав від виконаних завдань.

Раніше у поліції повідомляли, що «послуги» зловмисників за «вплив» на членів ВЛК з метою списання з військової служби, а також за допомогу у переведенні з бойових частин в тилові з перспективою звільнення з війська коштували від 5 до 15 тис. дол. США.

Також фігуранти створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, та мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи. Надалі таких осіб за гроші звільняли з військової служби.

Очільнику корупційної схеми поліцейські оголосили про підозру під час наради з керівниками ТЦК та СП, яка проходила у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

24 липня, після оголошення підозри, суд обрав фігурантам запобіжні заходи з правом внесення застави у 242 тис. грн, і вони скористалися цією можливістю. Проте слідство не припинялося й були встановлені нові деталі у цій справі.

Сьогодні у поліції повідомили, що організатору та чотирьом спільникам оголосили підозри за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 369−2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у великому розмірі);

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі людини, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, вчинене з корисливих мотивів організованою групою);

ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.