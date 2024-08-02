Демпартія формально вже обрала Камалу Гаріс кандидатом у президенти США

Камала Гарріс, фото: Gage Skidmore

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Ракурс

Камала Гарріс, чинний віце-президент США, залучила достатню кількість голосів від делегатів Національного з’їзду Демократичної партії, щоб отримати номінацію на президентські вибори.

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Про це сьогодні, 2 серпня, повідомило видання The Washinghton Post.

Зазначається, що понад 4 тис. делегатів з’їзду мали ще кілька днів, щоб подати свої бюлетені, але жоден інший кандидат не зміг скласти Гарріс гідну конкуренцію, що зробило її вибір майже безсумнівним.

Напередодні про це оголосив голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон, який зазначив, що Гарріс перетнула необхідний поріг лише через день після початку онлайн-голосування. Втім, голосування буде відкритим до 5 серпня, після чого Гарріс офіційно стане кандидатом у президенти.

Той факт, що ми можемо сказати сьогодні — всього через день після відкриття голосування — що віце-президент перетнула поріг більшості і офіційно стане нашим кандидатом наступного тижня, друзі, це просто видатний факт, — наголосив Гаррісон.

Після того, як 21 липня чинний президент США Джо Байден несподівано оголосив про вихід із президентських перегонів і підтримку ним кандидатури Гарріс, лідери Демократичної партії поспішили створити процес висунення кандидатів, який не залежав би від первинних виборів у штатах, які Байден вже виграв.

Новий конкурс номінацій дозволив будь-кому балотуватися, якщо він отримає 300 підписів делегатів на підтримку своєї кандидатури, а також відповідатиме іншим основним вимогам. Втім, жоден з провідних членів Демпартії, окрім Гарріс, не став висуватися, а кандидати, які заявили про свій намір претендувати на номінацію, не змогли зібрати необхідну кількість підписів.

Чорношкіра американка індіанського походження Гарріс стає лише другою в історії США «небілою» людиною, яка очолила основний президентський список, після Барака Обами в 2008 році. Крім того, Гарріс також стане другою жінкою-номінантом від великої партії після Гілларі Клінтон, котра на виборах 2016 році програла Дональду Трампу.

Джерело: The Washinghton Post