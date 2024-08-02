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У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час родинної сварки, фото: Нацполіція

На Київщині чоловік підірвав гранату під час сварки з дружиною (ФОТО)

2 сер 2024, 22:37
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На Київщині чоловік під час конфлікту з дружиною в приватному будинку кинув гранату, яка в результаті вибуху спричинила ушкодження йому та членам сімʼї.


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Про це сьогодні, 2 серпня, повідомила прес-служба поліції Київщини.

Подія сталася цими днями в одному з приватних будинків у Білій Церкві:

  • 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного спʼяніння прийшов до будинку, де окремо проживали його дружина із сином. У результаті суперечки, через ревнощі, чоловік підірвав гранату «РГД-5» в одній з кімнат будинку, де і відбувся конфлікт;
  • у результаті події, усі учасники отримали тілесні ушкодження у вигляді мінно-вибухових травм та осколкових поранень різних частин тіла. На жаль, під час реанімаційних заходів померла дружина фігуранта, а його 36-річний син перебуває у стабільному стані.

Зловмисника затримали та помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання.

Чоловікові повідомили про підозру, за фактами замаху на вбивство та незаконного поводження з боєприпасами (ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Білій Церкві чоловік підірвав гранату під час родинної сварки, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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