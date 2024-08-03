На Львівщині негода знеструмила понад 40 населених пунктів

На Львівщині негода знеструмила 42 населені пункти, фото:

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Ракурс

У Львівській області станом на ранок сьогоднішнього дня, 3 серпня, через негоду були знеструмлені 42 населені пункти.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Крім того:

у Чернігівській області через обстріли було знеструмлено 189 споживачів;

у Дніпропетровській області внаслідок артобстрілу знеструмлювалось кілька підстанцій, побутові та промислові споживачі. Живлення відновлено;

у Херсонській області через бойові дії знеструмлювалась підстанція та побутові споживачі. Живлення для всіх споживачів відновлено за резервною схемою.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 8 175 споживачів, яких було знеструмлено внаслідок бойових дій та технологічних порушень, — зазначають у відомстві. — Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 500 населених пунктів.

У відомстві зазначають, що сьогодні відключень не заплановано, проте закликають раціонально та ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години — з 7.00 до 11.00 та з 17.00 до 22.00.