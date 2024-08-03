СБУ спопелила російський «Сонцепьок». Фото:

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Рідкісну ціль на фронті знищили оперативники Служби безпеки України.

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Успішну роботу зі знищення тяжкої вогнеметної системи ТОС-1А «Сонцепьок», яка є «гордістю» російського ВПК, специ провели на Запорізькому напрямку. Про це прес-центр СБ України повідомив в YouTube.

Зазначається, що під час розвідки бійці спецслужби зафіксували позицію системи, яка була споряджена повним боєкомплектом та готова для завдання удару. Після яскравого феєрверка, екіпаж зник разом з усією установкою.

Як відомо, ТОС-1А вважається дуже небезпечною зброєю, оскільки використовує вогнеметні або термобаричні боєприпаси. Проте в неї є серйозні недоліки. Наприклад, система може стріляти максимум на 6 км. Таким чином, пусковій установці потрібно в’їхати в зону ураження артилерією та ПТРК. Крім того, машина має великі розміри й перевозить до 24-ох надзвичайно вибухонебезпечних боєприпасів, які доволі слабо захищені.

Нагадаємо, українські Telegram-канали повідомили, що 2 серпня в окупованому Севастополі могла бути уражена позиція зенітно-ракетного комплекту С-400 «Тріумф». Заявлялося про знищення одразу чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.