ЗСУ уразили «жирні» цілі в Криму. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n197939-zsu-potopyly-v-krymu-pidvodnyy-choven-rostov-na-donu-genshtab.html

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Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та системі ППО росіян в тимчасово окупованому Криму.

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У п’ятницю, 2 серпня, підрозділи ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-морських сил ЗСУ суттєво пошкодили чотири пускові установки зенітно-ракетного комплексу «Тріумф». Також в порту Севастополя був уражений підводний човен Чорноморського флоту рф «Ростов-на-Дону». Після влучання субмарина затонула на місці. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook.

Військові нагадали, що 13 вересня 2023 року «Ростов-на-дону» зазнав суттєвих ушкоджень внаслідок ракетної атаки. Після цього судно ремонтували у Севастопольській гавані.

Зазначається, що ця субмарина є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати крилаті ракети «Калібр». «Ростов-на-Дону» ввели в експлуатацію 26 грудня 2014 року, його вартість оцінюється у 300 млн дол.

Знищення «Ростов-на-Дону» черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, українські Telegram-канали повідомили, що 2 серпня в окупованому Севастополі могла бути уражена позиція зенітно-ракетного комплекту С-400 «Тріумф». Заявлялося про знищення одразу чотирьох пускових установок на базі МАЗ-543 і РЛС типу 92Н6.