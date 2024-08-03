Україна та Румунія спільно розроблятимуть ракети «Нептун». Фото:

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Румунія планує розвивати озброєння у співпраці з Україною.

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Зокрема, Київ та Бухарест зосередяться на розробці протикорабельних ракет R-360 «Нептун». Плани румунсько-українського військово-промислового партнерства передбачаються на післявоєнний період. Румунія прагне мати Україну як союзника для контролю над водами Чорного моря зі своєї території. Про це повідомило видання Army Recognition.

Зазначається, що навесні цього року стало відомо, що оборонно-промисловий комплекс України розробляє нову модернізацію «Нептуна». Зброярі працюють над тим, що дальність ураження R-360 становив до 1 тис. км.

У статті йдеться, що вперше «Нептун» презентували у 2015 році у Києві, а на озброєння українського флоту він надійшов у 2021 році. Вага ракети становить 870 км, а довжина — 5,05 м. Це озброєння призначене для ураження кораблів водотоннажністю до 9 тис. т. й має радіус дії понад 200 км.

Саме українські ракети «Нептун» у квітні 2022 року підбили російський ракетний крейсер «Москва».

Нагадаємо, Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися спільно розробити нові ракети наземного базування, які зможуть уражати цілі на відстані до 500 км.

Джерело: Army Recognition