Після вбивства дітей у Саутпорті в ще одному британському місті почалися заворушення

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У кількох найбільших містах Англії між правими радикалами, мігрантами та поліцією сталися сутички. Британський уряд дозволив правоохоронцям використовувати усі спецзасоби.

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BBC пише 4 серпня, що у суботу одразу в кількох містах центру і півночі Англії продовжилися демонстрації протесту проти іммігрантів, що почалися після вбивства дітей 29 липня в місті Саутпорт. Тоді 17-річний підліток руандійського походження зарізав трьох дівчаток і поранив ще кількох дітей у танцювальному клубі.

Демонстрації розпочалися у сусідньому із Саутпортом Ліверпулі, у Манчестері, Стоук-он-Тренті, Гуллі, Лідсі, Блекпулі, Ноттінгемі, а також у столиці Північної Ірландії, Белфасті.

Демонстрації праворадикалів і противників імміграції розпочалися у вівторок із самого Саутпорта. Там було поранено три десятки поліцейських.

Потім локальні заворушення спалахнули в Хартлпулі, потім, у п’ятницю — у Сандерленді, де натовп розгромив поліцейську дільницю і підпалив сусідню будівлю.

У Ліверпулі праві радикали кинули в поліцейських скутер. У Халлі поліція була вимушена застосувала газ проти демонстрантів, які розбили вікна готелю з біженцями.

У Сток-он-Тренті представники мусульманської громади вийшли на протести з металевими трубами в руках. Внаслідок сутичок мігрантів та представників націоналістичної «Ліги англійської оборони» кілька людей отримали серйозні поранення.

У суботу деякі з демонстрацій проходили відносно спокійно, а деякі переросли в сутички одразу трьох сторін: правих радикалів, антифа і поліції, яка намагається зупинити їх.

Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що поліція має «повну підтримку від уряду для вжиття заходів проти екстремістів, що сіють ненависть».

Як писали ЗМІ, учасники заворушень безпідставно вважають, що до нападу на танцювальний клуб у Саутпорті міг бути причетний мігрант. Помилкові повідомлення про причетність до подій мігрантів активно поширюються у соцмережах.

Насправді британська поліція заявила, що 17-річний юнак, підозрюваний у здійсненні атаки, народився у столиці Уельсу Кардіффі.