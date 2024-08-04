88-річний дідусь Іван Якович, який у квітні вийшов з окупованого московитами Очеретиного оселився на Івано-Франківщині

https://racurs.ua/ua/n197963-88-richnyy-didus-yakyy-u-kvitni-vyyshov-z-okupovanogo-ocheretynogo-oselyvsya-u-karpatah-foto.html

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88-річний дідусь Іван Якович, який у квітні вийшов з окупованого московитами Очеретиного оселився на Івано-Франківщині.

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Історія дідуся тоді сколихнула мережу, адже у свої 88 років Іван Якович йшов всю ніч, потрапив під обстріл і все заради того, щоб вийти з окупації, де московити забрали у нього український паспорт і хотіли видати свій. Його зустріли волонтери та надали всю необхідну допомогу.

А сьогодні пан Іван проходить реабілітацію, відновлюючись після пережитого на Прикарпатті в одному із закладів соціального захисту, де для нього створено усі належні умови для проживання, передбачено якісне харчування. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначає голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Іван Якович часто зазначав, що хотів дуже переїхати на Франківщину.

Сподіваємося, у Івана Яковича все добре, він дійсно в комфортних умовах та має все необхідне, адже цей дідусь став прикладом для всієї країни і показав, як бажання та жага до свободи долає всі перешкоди, попри вік.