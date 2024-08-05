Малі розриває дипломатичні відносини з Україною. Фото:

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Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною.

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Тимчасовий уряд цієї країни звинувачує Київ у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських бойовиків російської приватної компанії «Вагнера». Про це йдеться у комюніке так званого перехідного уряду Республіки Малі.

За словами речника малайської хунти полковника Абдулая Майга, представник українського ГУР Андрій Юсов нібито визнав роль України у знищенні «вагнерівців» та малійських військовослужбовців таурегами повстанцями. Цей посадовець заявив, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях «підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі».

У Малі вважають, що таким чином Україна начебто втручається у їхні справи й «порушує суверенітет» цієї країни.

Саме тому хунта вирішила «негайно розірвати дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною». Так званим компетентним судовим органам доручили вивчити зауваження Юсова та Пивоварова.

Нагадаємо, 17 липня в Африці коаліція озброєних груп на півночі Малі заявила вчора про ліквідацію десятків урядових солдатів і російських найманців з групи «Вагнера» в бою біля кордону з Алжиром. Повстанці заявили, що готові передати полонених «вагнерівців» та підтримують Україну в боротьбі з росією.