Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

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Російські окупанти знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.

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Увечері 4 серпня та вночі 5 серпня росіяни били по Нікопольщині.

Для ударів окупанти застосовували артилерію та дрон-камікадзе. Найбільше дісталося Покровській громаді, де постраждали 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Госпіталізація їм не знадобилася. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також російські атаки призвели до пошкодження кафетерію, торговельного павільйону, автомату з продажу води, восьми приватних будинків, шести господарських споруд, гаражів, автомобілів, сонячних панелей, лінії електропередач і газогону. А в Нікополі було побите приватне підприємство.

Нагадаємо, 2 серпня російські війська обстріляли місто Семенівка в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Внаслідок вибухів два житлових домогосподарства зазнали пошкоджень. Поліція розслідує порушення законів та звичаїв війни.