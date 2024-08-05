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Ракурс
Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Російські обстріли спричинили багато руйнувань на Нікопольщині (ФОТО)

5 сер 2024, 10:19
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Російські окупанти знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини.


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Увечері 4 серпня та вночі 5 серпня росіяни били по Нікопольщині.

Для ударів окупанти застосовували артилерію та дрон-камікадзе. Найбільше дісталося Покровській громаді, де постраждали 26-річний чоловік та 70-річна жінка. Госпіталізація їм не знадобилася. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також російські атаки призвели до пошкодження кафетерію, торговельного павільйону, автомату з продажу води, восьми приватних будинків, шести господарських споруд, гаражів, автомобілів, сонячних панелей, лінії електропередач і газогону. А в Нікополі було побите приватне підприємство.

Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Руйнування на Нікопольщині. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, 2 серпня російські війська обстріляли місто Семенівка в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Внаслідок вибухів два житлових домогосподарства зазнали пошкоджень. Поліція розслідує порушення законів та звичаїв війни.

Джерело: Ракурс


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