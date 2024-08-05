СБУ нейтралізувала агентурні мережі рф в шести областях України

СБУ нейтралізувала агентурні мережі рф в шести областях. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n197988-sbu-neytralizuvala-agenturni-mereji-rf-v-shesty-oblastyah-ukrayiny.html

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Масштабну агентурну мережу російської ФСБ нейтралізували СБУ

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Російських агентів схопили у шести регіонах — у Дніпрі, Запоріжжі та Сумах, а також в Донецькій, Одеській та Кіровоградській областях. Затримано десятьох зловмисників. Про це прес-центр Служби безпеки України 5 серпня повідомив у Telegram.

Виявилося, що до складу ворожої групи входили дві чиновниці — посадовиця Дніпровської міської ради та глава відділу в Южненській міськраді в Одеській області. Ще одним зрадником виявився колишній співробітник розформованої міліції.

ФСБ завербувала цих зловмисників після того, як помітила їхню активність у прокремлівських Телеграм-каналах. За вказівкою кураторів агентура збирала координати для вогневого ураження Сил оборони та об'єктів критичної інфраструктури.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь росії. Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зараз вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 2 серпня СБУ затримала агента ФСБ росії, який шпигував за Силами оборони на Вінниччині. Найбільше зловмисника цікавили арсенали української армії. Також він розвідував пункти базування навчальних центрів ЗСУ.